醫健：職場健康：預防中暑要及早 開工唔做「熱暑人」

勞工處將於5月15日開始推行新出的《預防工作時中暑指引》和工作暑熱警告，提醒僱主及僱員採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。根據《職業安全及健康條例》，僱主須提供或維持在合理地切實可行範圍內屬安全和不會危害健康的工作系統，這包括在工作地點實施適當的防暑措施，避免僱員在工作時中暑。

為協助僱主履行有關責任，勞工處制訂了《預防工作時中暑指引》，詳細說明進行熱壓力風險評估時應考慮的各項風險因素，以及針對各種風險因素所建議的控制措施。僱員在炎熱天氣下或高溫環境中工作，會增加中暑的風險。僱主應預先評估僱員工作時的熱壓力風險因素，並制訂適用於不同風險因素的預防及控制措施，包括適當的工作和休息時段安排，以減低僱員在酷熱環境下中暑的風險。

防暑熱線 24小時教路 職安局與勞工處同時推出《預防工作時中暑專題網頁》，提供實用的防中暑資訊，更設有方便易用的休息時間計算工具，讓僱主在為員工安排休息時間時提供參考。若有疑問，更可透過《職安健24小時防暑熱線》，進行查詢（WhatsApp號碼：9317 0987，將於5月15日正式推出）。

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職業安全健康局

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