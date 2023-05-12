黃大仙區 送院平均耗54分鐘 錯失黃金治療時間

【本報訊】九龍中聯網的醫療服務存在不少問題，當中黃大仙區欠缺公營急症服務，而過去3年黃大仙區居民由召喚救護車服務到被送抵急症室，平均需時54分鐘，較全港18區平均的44分鐘長。議員林哲玄在電台訪問上表示，相關數字不太理想，例如中風、心臟病、創傷等疾病，最好在「黃金一小時」內處理，而通波仔等個案，要等待一小時後才可治療，亦不是理想情況。

政府拒區內建急症醫院 至於醫管局「第一個十年醫院發展計劃」提到，九龍中急症服務會由2025年啟德新落成的急症醫院，以及現時的廣華醫院提供，林認為伊利沙伯醫院應保留部分醫療服務，因為現時全球主要發展日間及門診服務，在病人角度而言亦有好處；又認為伊院屆時重建後，改為集中提供手術、化療等服務較為合適。

另外，由於黃大仙區缺乏公營急症服務的問題為人詬病，對於該區需否設立急症室，林直言改善交通配套最為重要，興建快速路線會更為有效。而除了醫院外，為應對人口老化，他指出社區和專科門診也有改善空間。但現時基層醫療發展不太明顯，他促當局加快推行「一人一家庭醫生」、公院專科門診轉至社區，將穩定個案交予家庭醫生跟進等。