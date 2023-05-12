澳門消息：中招急增 日均近70人 澳門新冠疫情復熾

【本報訊】澳門新冠疫情復燃。當地衞生部門曾表示，社區確診人數由4月的日均少於10人，升至5月初的20人後，近日再急增至近70人。新型冠狀病毒感染應變協調中心昨日表示，現時當地檢測到的病毒株，大部分以Omicron XBB的各亞型變種株為主。由於澳門自然感染及打疫苗後產生的免疫力漸降、且有新變種株出現，各地人流往來增加，形容當地新冠活動水平有所上升。