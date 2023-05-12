染流感13歲女 敗血症亡

【本報訊】流感殺人，據新一期的新冠肺炎及流感速遞顯示，過去一周整體活躍程度大幅回落，由前周的14.76%下降至9.85%，但仍微微高於9.21%的基線水平，當中74%為甲型（H1）流感，其次為甲型（H3）流感佔26%。不過，同期錄得兒童流感相關死亡個案，是一名13歲女童，染上甲型（H3）流感後出現敗血症及休克，為宣布流感高峰期後第二宗兒童死亡個案，她未有接種流感疫苗。

而文憑試昨日舉行資訊及通訊科技科考試。考評局表示，有約5,500名考生報考。考生中有23人確診，要到「指定試場」應考，當中4人昨早聯絡考評局，申請並獲安排到指定試場。考評局續指，是次考試共設74個禮堂試場及226個為特殊教育需要考生而設的特別試場。

驗核酸確診新冠 單日添556宗 另外，衞生防護中心由一月底起不再透過新聞稿公布每日新增個案，改於政府疫情專題網站每日更新數據。據專題網站顯示，本港昨新增556宗化驗所確診核酸檢測個案。另外，昨再多12宗初步分析與新冠病毒有關的死亡個案；由1月30日至今，則暫時累計295宗死亡個案。

網站提醒，上述核酸檢測數字不代表全港所有個案，而死亡數字亦只涵蓋在首次確診後28日內死亡，並死因經初步分析後可能與新冠有關的個案。