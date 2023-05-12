影響青年精神健康 壓力來源學業佔逾4成

【本報訊】本港學生學業壓力大，亦需考慮就業前景等一籃子問題。香港大學精神醫學系研究顯示，學業為青年主要壓力來源，比例逾四成；而可能患精神病的盛行率為16.6%，惟超過70%並無接受任何精神病服務。團隊也歸納4大風險領域導致精神危機，包括「家庭空間」、「個人心態」、「數碼生活」和「逆境轉化」。港大精神醫學講座教授陳友凱建議多做運動、適當使用智能手機，以睡眠為基礎的介入來促進精神健康。

有患病風險者 74%無求診 團隊分析參與研究的3,340位青年的數據，發現學業是他們的主要壓力來源，佔42.8%；14.4%為工作或事業，而12.5%則是個人前景的壓力。此外，過去一年，青年可能患任何精神病的盛行率為16.6%，當中最普遍的是抑鬱症，有13.7%；但可能患任何精神病的青年中，有74.1%並沒有接受任何精神科或心理服務。

家庭空間方面，這項領域的風險因素包括家庭精神病歷史、童年逆境、家庭關係欠佳和缺乏私人空間。精神健康專家應考慮加強家人參與介入措施的角色，為青年提供精神健康支援，提升他們家人的讀寫能力。個人心態方面，這項領域的風險因素包括神經質性格、自尊和抗逆力低落、偏向孤獨和絕望，以及對未來的展望負面，建議介入時可採取正向心理。

忌過度思考抑鬱症狀 數碼生活而言，這項領域的風險因素包括過度使用智能電話和網絡欺凌，港大建議提倡青年健康及自覺地使用智能電話。逆境轉化方面，這項領域的風險因素，除學業等壓力外，新冠疫情亦影響精神健康，過度思考抑鬱症狀和上述壓力源頭可能令精神健康進一步惡化。