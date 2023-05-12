旺角同志桑拿消遣 44歲男確診猴痘未知源頭

打齊兩針 疑本地感染 猴痘恐在本地同志圈爆發！衞生防護中心表示正調查一宗猴痘確診個案，涉及44歲有長期病患的香港男子，經初步調查，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，可能屬本地感染個案。而根據病人提供資料，他曾於4月29日晚到訪旺角上海街的同志桑拿「胡同」，期間有高風險接觸。

衞生防護中心表示，該名44歲有長期病患的男病人於5月7日開始局部皮膚潰瘍，並於5月9日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處周三（5月10日）晚確認病人的樣本測試結果帶有猴痘病毒。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。病人於4月5日至10日曾訪泰國，但非在猴痘潛伏期內。而根據病人提供的最新資料，他已接種兩劑猴痘疫苗。

「胡同」貼休息啟事 無人應門 病人曾於4月29日晚到訪「胡同」，期間有高風險接觸。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。「胡同」是大型同志桑拿之一，場內設有健身室、按摩浴缸及蒸氣桑拿等設施。衞生防護中心昨向「胡同」工作人員提供感染控制建議，並建議場所徹底清潔及消毒。記者昨晚到訪「胡同」，門外貼上「停電休息1天」字樣啟事，無人應門。

衞生防護中心會將個案通報世界衞生組織，由於近日錄得本地感染的猴痘確診個案，當中涉及曾進行高風險性行為的男男性接觸者，中心早前已設立猴痘電話熱線，呼籲於曾於過往兩周內到訪「胡同」的人士，以及懷疑曾與確診病人有高風險接觸的人士，盡快致電猴痘電話熱線。另外，世界衞生組織總幹事譚德塞周四宣布，猴痘疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」。

「胡同」門外貼上「停電休息1天」字樣。 猴痘病徵 衞生防護中心正調查最新感染猴痘個案的源頭。