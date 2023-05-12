北上健康申報 爭取撤銷冇聲氣

【本報訊】中港通關自2月起恢復，惟港人北上仍須完成俗稱「黑碼」的內地入境健康申報。就深圳市日前宣布將延長跨境司機及學生的「黑碼」使用期至7天，並可多次使用；但商界認為新安排不足夠，冀港府向內地當局反映，盡早取消所有出入境健康申報要求。

出入境人次多 關口擠塞 廠商會會長史立德指「黑碼」已運行一段日子，經常造成關口擠塞；即使早前簡化申報表格，但不少市民在操作上仍遇困難，特別是長者，影響過關效率。早前清明及復活節長假期間，內地當局曾短暫取消申報碼要求，以疏導過關人流，往後未見兩地疫情有明顯反彈，顯示有關安排作用已不大。

廠商會認為，隨着世界衞生組織宣布新冠肺炎全球緊急狀態結束，意味新冠威脅大減，是時候全面恢復疫情前的出入境流程。雖然深圳已放寬跨境司機及學生的「黑碼」安排，但鑑於兩地各個關口的出入境人次正逐步攀升，關口擠塞的情況可能愈來愈嚴重；建議港府向當局爭取完全撤銷檢疫申報要求，令兩地流動回復昔日般暢通無阻，加速經濟復甦。

「黑碼」安排推出以來，成效一直被質疑，港府今年2月時曾稱有關安排是內地要求，當局會繼續和內地商討，「期望可優化甚至取消，希望愈快愈好。」然而，事隔3個月仍無新進展。