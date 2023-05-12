配套人手唔夠 開放來港客流 旅業無力消受

全國可辦簽注 回復疫情前 中港雖自今年初起恢復免檢疫通關，惟本港接待能力不足，旅客重臨亦無助經濟復甦。隨着社會進一步復常，國家移民管理局昨日發布公告，下周一起全面恢復內地居民全國可辦赴港澳團隊旅遊簽注，同日亦全面恢復快捷通關，意味着內地居民赴港澳安排回復至疫情前。即使內地開放來港人流，但本港配套及人手不足，旅業無力消受，見財化水。業界指本港旅遊業仍處於剛復甦階段，酒店、旅行社、旅遊巴人手短缺，加上航班運力不足，預期優化安排後訪港個人遊旅客人數只錄單位數字升幅，訪港內地旅行團亦未必會大增。

內地昨公布全面恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽注「全國通辦」，即內地居民可向內地任一公安機關出入境管理機構提交赴香港、澳門團隊旅遊簽注申請，申辦手續與戶籍地一致。其次，實施內地居民申辦赴港澳地區探親、工作、學習證件「全國通辦」，即內地居民因探親、工作、學習，以及因就醫、訴訟、處理財產等事由擬前往港澳地區，可向全國任一公安機關出入境管理機構提交申請，申辦手續與戶籍地一致。

內地恢復口岸快捷通關 同時，公告亦宣布全面恢復口岸快捷通關，在今年1月8日恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通關的基礎上，按照疫情前做法和標準要求，允許持中國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證、一年多次有效出入境通行證的中國公民；持外國護照和外國人永久居留證、外國電子護照及6個月以上外國人居留許可的外國人；在定期國際航班上工作的中國籍機組人員，以及可免簽入境或已辦妥一年以上乘務、任職簽證或居留證件的外國籍機組人員可經邊檢快捷通道通行。

空運力受限 拖復甦後腿 對於內地恢復全面通關安排，旅遊業議會總幹事楊淑芬相信，措施有助吸引更多探親和商務旅客來港逗留更長時間，但她認為恢復措施無助大幅增加內地訪港旅客數目，因受航空公司運力限制，訪港旅遊業復甦步伐仍會較慢，預料恢復疫情前的簽注安排後，個人遊旅客數字只會錄得單位數增幅，未必會大幅增加訪港內地團數量。

酒店旅社旅巴人手不足 旅遊界議員姚柏良就認為，安排便利全國居民來港，促進本港旅遊業。惟他強調本港旅遊業仍處於復甦階段，旅行社、旅遊巴人手仍然短缺，而剛過去的五一長假期間人手更加吃力，甚至連「總經理都要執房」。他指，今年首季內地辦理港澳台簽證人數接近2,000萬，相信便利措施推出會有更多人來港，期望港府盡快推出輸入勞工計劃。

有工會背景的議員黃國同樣歡迎恢復全國通辦安排，認為不但可以促進旅遊，更可以便利兩地交流。但他認為人手供應有時差，故需時恢復，又透露聽到不少行業均反映待遇未回復至疫情前，指首要應改善員工待遇，如果再缺人手，才考慮輸入勞工。