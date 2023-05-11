老作清零嘥心機 滿屋老鼠證自欺

香港有多區清零完全冇老鼠？講出嚟你唔笑狗都吠！呢！食環署公布今年上半年全港一半地區嘅鼠患參考指數，26個監察點中有7個指數竟然為0%，當中大埔區內兩個監察點指數及分區指數更「清一色」錄得0%！之不過，有東方有真相！本報記者親到大埔多個地點視察，於監察點範圍內嘅大埔墟街市發現鼠蹤，並拍得獨家圖片，篤爆「大埔無老鼠」嘅神話！唉！捉唔到老鼠就當冇老鼠，咁都得，炒熟嘅豆都會發芽啦！

各位，呢頭大埔無老鼠，嗰頭觀塘秀茂坪安泰邨驚見垃圾老鼠屋！本報接獲安泰邨居民投訴，指獨居喺和泰樓6樓嘅老婦，經常喺垃圾房執垃圾回家，成屋垃圾，難免有食物殘餘，夾雜濕臭味，自不然成為老鼠及曱甴溫床。鄰居多次直擊老鼠喺走廊游走，最多一次有4隻，更有老鼠透過水管爬至8樓，可見鼠患已然成災！

呢嗱！有住戶指獨居喺6樓某室嘅婆婆，經常拖着大包細包嘅黑色垃圾袋回家，街坊多番好言相勸不果，住戶忍無可忍只好向房署反映，署方曾派主任家訪，亦曾聯同區議員到屋內清理過一次，據相關主任表示，「入到間屋可以行到嘅就唔可以界定為垃圾屋」！咁嘅「人話」近乎「怪談」，難怪本港鼠患不斷咯！

呢，衞生署衞生防護中心尋日透露，一名32歲長期病患男子到伊利沙伯醫院覆診期間，發現出現肝功能異常，血液樣本經化驗後，證實感染大鼠戊型肝炎。個案已通知食環署嘅防治蟲鼠事務諮詢組，視乎情況睇吓是否需要進行防治鼠患工作及調查。

跟進鼠患確不能掉以輕心。安泰邨投訴者又指房署主任稱情況嚴重嘅話，會再聯同其他部門，例如社署、食環署等跟進；又話未能接觸該家庭成員及近親。喂，依家係要滅鼠，又九唔搭八廢噏無謂，又話早前曾消毒該單位，聲稱未見到老鼠，並已放置多塊老鼠板喺單位門口，以為擺咗個「魔法陣」，自有天師來捉鼠？

從讀者向本報提供嘅多段影片，皆可見到老鼠喺走廊出沒，輕易避過老鼠板，依家唔單止6樓老鼠為患，有街坊喺9日傍晚拍攝到有一碩鼠透過大廈外牆水管爬上8樓！街坊恐鼠患惡劣下去會波及整幢和泰樓。投訴者指房署主任話同該住戶做過家訪，之不過住戶唔畀入屋查證，佢質疑連主任都冇權入屋定係驚被老鼠爬滿身？房署官僚但知埋首沙堆，未敢面對真相；忽然又話於本月5日該單位已清理，內裏變得「闊落」可以開到門喎！街坊都知，若然房署唔徹底清理該垃圾屋及搵滅蟲鼠專家清除所有老鼠及其竇口，一味得過且過，同食環署未肯正視鼠患嚴重一模一樣，所謂「清零」，根本就係自欺欺人，倒不如認認真真捋起衣袖滅鼠，否則到頭來只會被老鼠欺！