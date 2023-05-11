笑看天下：情傾老美 淺薄外露

中加關係再度爆發外交風波，此次嘅嚴重程度比孟晚舟事件有過之而無不及，兩國互相驅逐使節。正如加拿大媒體報道，今趟係加拿大政府2018年以來，首次驅逐外國的外交人員。中加關係冰封，解封睇怕無期。

中國外交部發言人批評，加方以莫須有罪名宣布中國外交人員為不受歡迎的人，違反國際關係基本準則，蓄意破壞中加關係，性質十分惡劣，奉勸加方立即停止無理挑釁，如不聽勸告，肆意妄為，中方必將堅決有力回擊，由此產生的一切後果必須由加方承擔。事實上，中國大國崛起，「人若犯我，我必犯人」。呢，孟晚舟被捕期間，中國拘留加拿大前外交官康明凱及商人斯派佛，兩人與孟晚舟同日獲釋。此「言必信，行必果」也。

加拿大總理杜魯多近年情傾美國，一注獨押山姆大叔彰彰明甚。加國去年跟隨五眼聯盟其他成員國，禁止華為參與5G網絡建設，逐步封殺。據美媒透露，加國多間知名學府陸續宣布終止與華為嘅研究合作，以保障國家安全和知識產權，杜絕中國干預隱患云云。此外，加拿大防長阿南德周一表示，希望喺先進科技層面與美英澳三國盟友緊密合作。

杜魯多反華已經到了無所不用其極地步，而情傾美國卻淺薄外露，輕浮急躁，與中國關係螺旋式下滑，正如同文話齋，反華過頭，會有甚麼得益？沒有了中國這個世界最大市場，加拿大「炒車」必矣！杜魯多日前表示，加方知道中方會有報復行動，但是加方不會被嚇怕，並會繼續採取一切必要行動，保護加拿大人免受外國干預。外國干預究竟係指邊個？正如網民恥笑：「操縱加拿大的國家明明在你南面！」一葉障目，不見泰山！杜魯多被山姆大叔「玩死」之時，恐已後悔莫及！