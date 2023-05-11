仁文仁心：有圖有片未必有真相

美國為延續霸權，操控媒體亦是其撒手鐧，謊話說一千遍就是真理，很多人就算不信美國政府，也以為西方媒體報道可信，照單全收。有圖有片亦未必有真相，美媒造假能力亦是世界之最，上屆美國大選便是最佳例子，各自擁護拜登及特朗普的媒體的偏頗報道令人嘆為觀止，甚至出動鎖戶口禁言，這就是美國所謂新聞自由，自己狠狠摑自己一記耳光。

美國人亦以各項頒獎禮來為自己塗脂抹粉，奧斯卡政治掛帥很久，每年的普立茲獎表面上是表揚優秀報道，但得獎者都要潛規則「政治正確」，新一屆日前揭曉，又是俄烏戰事報道橫掃獎項，例如《紐約時報》被讚「堅定不移」進行8個月調查，報道烏國布恰鎮民眾死亡事件。在美國人鏡頭下，烏克蘭人是悲劇受難者，俄羅斯人是橫蠻入侵者，深深印入世界各地觀眾腦海中，真相是甚麼，沒有人會深究了。

世人以為自己清醒，有獨立思想，其實不知不覺間已被西方意識形態俘虜。日前紅場閱兵，俄羅斯總統普京當頭棒喝，指出西方國家挑起爭端，播下恐俄症和激進的民族主義，烏克蘭人民已成為西方意識形態的人質，並淪為殘忍計劃的籌碼。

豈止烏克蘭民眾，美國人民也身受其害。《紐約時報》和《華盛頓郵報》因報道特朗普「通俄門」醜聞，同獲2018年普立茲「全國新聞報道獎」，眾多親民主黨媒體借事件加入圍攻，但最終特別調查官報告證明特朗普清白，《華盛頓郵報》也公開道歉，可是特氏4年任期間一直被事件纏擾，甚至導致連任失敗，所以氣得要求普立茲獎理事會撤銷兩報的「假新聞」獎項，不惜告上法庭。美國人寧願信造假的媒體也不信自己選出來的總統，這就是西方新聞自由的悲哀。