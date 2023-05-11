激濁揚清：南韓領導層留給你奉承

南韓駐華大使館發出抗議函，就着內地官媒因應南韓總統尹錫悅發表涉台言論的報道與評論，表達不滿。尹錫悅政府繼去年被指不滿報道他向美國總統爆粗，因而打壓南韓媒體後，今次更進一步將影響力伸延到境外說話不中聽的媒體，莫非有人以為世上所有傳媒都得聽這檢察官之流的說話？

尹錫悅做慣了檢察官，對於做評論工作必須建基於事實所知不多，故才有他以台灣問題與南北韓情況作相提並論，此一基本認知錯得交關的評論在前；復有內媒如實評論他的意見是如何錯得離譜，南韓外交機構竟反過來出信抗議在後，此番泡菜接連犯錯的外交鬧劇登場。

南韓駐華大使館批評內媒社評以偏頗的視角及煽動和刺激性的失當措詞，對南韓元首和政府追求地區和平穩定的外交政策進行毫無客觀依據的貶低。然而，「包括南韓在內的180多個國家承認和支持一個中國原則」、「聯合國認為台灣作為中國的一個省沒有獨立地位，建議南韓外交再好好學一下歷史，並準確領會一中原則」，莫非泡菜認為這些基本事實有錯？是否想表達有人繼以誠相待世仇日本後，在「一個中國」議題上又有驚人國策大轉軚的舉動？

內媒指出，當爆出美國情報機構非法監控南韓高層官員談話時，「南韓外交為何沒有去『強烈抗議』這種真正嚴重的侵權行為，卻像一隻溫順的小貓一樣」，這也是就着尹錫悅自己說的「不會影響韓美關係」來以事論事；南韓傳媒甚至對於有知情人士透露，美國警告南韓晶片企業不可進佔美光科技被北京制裁後吐出來的市場空缺，狠批尹錫悅政府對南韓經濟主權遭侵犯，不敢對美國人說不。一個是就着尹氏言行作評論，一個是就着傳言作出批評，泡菜小貓是否選擇性發爛渣，你說呢？