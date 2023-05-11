強詞有理：美敗走中東

有人歡喜有人愁。敍利亞時隔12年後重回阿拉伯國家聯盟，意味着繼沙特和伊朗握手言和之後，中東和解進程又向前推進一大步，愛好和平的國家無不樂觀其成，畢竟和解好過對抗。但也有例外，美國最不想見到這種局面，國務院發言人帕特爾聲稱，敍利亞目前並不值得重新加入阿盟，美方不會與巴沙爾政權實現關係正常化，亦不支持盟友及合作夥伴這樣做云云。這就奇怪了，敍利亞是否值得重新加入，純屬阿盟內部事務，各成員國自有判斷，關美國甚麼事？難道這也需要它批准？

事實上，中東地區之所以長期陷於混亂，兩大陣營勢同水火，正是因為美國從中搞鬼，其拉一派打一派的手法，成為所有禍亂的根源。尤其是敍利亞亂局，美國才是罪魁禍首，不僅在敍非法駐軍，一手挑起內戰，而且盜取當地石油，食相實在難看。面對美國這種強盜行為，阿拉伯世界一直敢怒不敢言，有些國家甚至助紂為虐，淪為美國幫兇。直至近年，阿拉伯國家終於漸漸覺醒，開始對美國說不，沙特與伊朗和解，以及敍利亞重回阿盟，都是對美國霸權的重擊。

美國媒體坦言，阿盟無視美國警告，結束對敍利亞長達12年的孤立，意味着美國在中東的影響力正在減弱。其實不只影響力正在減弱，美國的中東政策可以說是徹底失敗。當年美軍以獅子搏兔之勢入侵敍利亞，以為可以輕易推翻不聽話的巴沙爾政權，結果事與願違，巴沙爾政權愈來愈穩固，還奪回大部分失地，反而美軍進退維谷，愈來愈被動。倘若不是為了盜取石油，美軍也許早就灰溜溜撤退，正如敗走阿富汗一樣。

巴沙爾政權之所以屹立不倒，固然是因為俄羅斯力撐，也因為大多數敍利亞民眾憎恨美國霸權，團結一心反抗外敵。爆發內戰之前，敍利亞本是中東地區發展最快的國家，而今卻淪落到國不成國的地步。聯合國保守估計，12年來超過50萬敍利亞人在戰亂中喪生，數百萬人流離失所，主要就是拜美國所賜。最令人髮指的是，早前敍利亞和土耳其邊境發生大地震，美國甚至不願暫時撤銷對敍制裁，導致各國救援受阻，老美之冷血可見一斑。

戰爭解決不了問題，和解才是正道。美國濫用霸權，動不動訴諸武力，只會令各國愈來愈反感。美國因霸權而興，也終將因霸權而衰。