龍吟虎嘯：若武統就無一國兩制

這一陣子，「和統」希望漸渺，「武統」壓力加大，兩岸形勢緊張，中美關係惡化。在此情況下，談到統一問題，「一國兩制」聲音漸稀。這也正常，因為沒有「和平統一」，就不會有「一國兩制」解決台灣問題，也即台灣要得到「一國兩制」優惠安排，必須先打開「和平統一」大門，必須是兩岸先展開政治商談。

如果是「武統」，是兩岸爆發戰爭，特別是如果有美軍參戰，慘烈廝殺之下大陸解放台灣，那就不可能還有「一國兩制」，只能是「一國一制」——台灣和內地省市、經濟特區實行同樣的政治體制；台灣社會的上層建築，行政、立法、司法、警政等，都會被政治改造，中央政府會派官員接管台灣的全面管治。這是必須的，非如此，不能清除島內外破壞力量，不能穩定大局、長治久安，不能盡快讓台灣融入國家發展大局，納入國家治理體系。

「和統」與「武統」造成的「一國兩制」有無問題，台灣當局是清楚的。他們拒絕「和統」，也就是拒絕「一國兩制」；他們準備和「武統」對着幹，也就做好了台灣今後會實施「一國一制」的準備，且不惜付出巨大代價。在此情勢下，大陸當然無謂再多講「一國兩制」，講多了，台灣方面只會更加蹬鼻子上臉，抹黑「一國兩制」，反對統一。

大陸提出「一國兩制」方針對台實現「和平統一」，早於解決香港回歸。「一國兩制」之所以可以和平實現香港回歸，關鍵是北京在與英國「和平」談判的背後，有強硬收回香港的實力和手段。英國人在幾經強硬抗拒失敗後，在中國的「最後通牒」下態度變軟，不得不乖乖交還香港。可見，「一國兩制」要實現，單靠「和平」是不夠的，必須有強硬手段甚至武備。

英國人「識做」，在中國強硬壓力下「轉軚」，配合了「一國兩制」的安排。台灣「不識做」，試圖強抗到底，那就只能招來「武統」，最終與「一國兩制」無緣！