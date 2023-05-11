坦言集：西方求華

英國商貿部的國務大臣最近訪港談經貿合作，這是時隔5年後英國再派出高官訪港。可是整件事表現十分彆扭，他在出發前於英國報章撰文表示要與香港加強經貿合作，但同時還要批評香港在國安法實施後的人權狀況。在港時他與財經事務及庫務局局長會面，也拜會了香港的大企業，顯然他是來尋求香港的投資與經貿合作。

香港是中國的對外經貿樞紐，英國高官來港，實際是間接表示願與中國重建良好的經貿關係，克服這幾年中英近乎冷戰的交往。還加上對香港人權的批評，應該是英國政府要向國內反華勢力交代，也相信是向國際媒體和美國表態，挽回顏面。英國派經貿高官訪港是出自本身的經濟與政治要求，希冀改善英國現時經濟下滑、前景黯淡的困境。跟隨美國對中國政治攻擊、經濟歧視，卻抵受不了失去中國因素的經濟壓力。英國與香港有一定的歷史淵源，要求與中國恢復積極的經貿往來，先從香港入手，它相信可避開政治爭論，有利借香港向中國求和。

這樣的情況反映出一些重要的事實來。首先是政治背後還是經濟，中國若搞不好經濟，政治上是很難打開局面的，只會長期捱打。但經濟穩定增長，特別是中國現時出口與生產同步快速增長，外貿順差擴大，且在全球大半地區陷於滯脹或低增長時，中國表現突出，成為不少國家依賴度過困境的希望，英國便是這些國家之一。在全球四大經濟塊中，脫歐失去歐盟；美國市場飽和，趨於收縮，且貿易保護主義加強；印度還有待發展；中國便成為英國脫困的最大希望。

在英國一類的選舉制國家，普通選民要求的是民生改善，企業要求的是利潤增加，都是經濟，經濟表現便決定選舉，也便決定選舉期的政治。不管保守黨政府真心與否，為了爭取經濟表現，便不得不改變它的政治表現。英國的經濟實力遠比不上美國，便不能有足夠的底氣堅持與經濟有矛盾的政治原則。

事實上，英國政府內外早把發展的希望寄託於中國因素，此所以幾年前中英關係有黃金時期；只是因為美國壓迫，才讓民粹主義取代傳統的實務主義。今天，英國這一舉措，正是顯示出只要中國經濟維持強大，處於困境的歐美國家便不得不向經濟低頭。香港應該可以扮演西方各國與中國重建合作關係的橋樑。