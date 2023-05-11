政情：側重單一產業唔掂 倡多方面發展

金融服務界議員李惟宏提出議案，話希望當局促進金融業多元化，如加速綠色金融發展，甚至促進科研成果商品化與產業化，以及制訂戰略性新興產業嘅發展藍圖。議員黃錦輝則認為本港要發展經濟須着重創科，可以參考新加坡設立包括科研研究局、新科局等，反觀本港創科方面嘅工作分散，有生產力促進局、創新科技署、科技園公司等，認為創新科技及工業局要協調工作範疇，減少工作重疊，避免資源重複運用，方可支援本地創科企業衝出香港。

議員管浩鳴則提到金融業雖作為本港支柱產業，但全球經濟環境變化下亦面臨唔少挑戰，認為當局需要研究全面提升香港人民幣業務能力，提升人民幣交易、投融資功能，完善跨境理財通等業務，吸引更多大灣區城市到香港發行人民幣債券、進行跨境人民幣貸款等，進一步拓展香港作為人民幣最大離岸業務中心嘅優勢，加強香港競爭力。