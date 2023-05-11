政情：碳中和只爭朝夕 綠色採購未夠力

議員敦促政府訂KPI 為遏止全球暖化，碳中和嘅工作刻不容緩，而政府各部門嘅環保力度，亦係影響本港邁向碳中和嘅一個因素。環境及生態局局長謝展寰尋日就喺立法會上話邁向碳中和，政府會貫徹全政府總動員方針，截至2021年，政府能源表現提升咗3.2%，有信心喺2025年前將政府建築物和設施嘅整體能源表現提升超過6%。不過有議員關注到政府部門嘅綠色採購力度，同埋有冇為碳中和訂下KPI（績效指標）。

謝展寰指過去兩個年度，政府整體能源使用量（當中包括電力、煤氣、石油氣、可再生能源等）分別為30.15億及30.09億千瓦/小時；而當中可再生能源喺分別係1.09億同1.20億千瓦/小時，溫室氣體排放約一千公噸二氧化碳。

建議考慮公開採購報告 議員陳紹雄話，據知政府各部門每年都需要向環保署提交綠色採購報告。然而有關報告似乎並無對外公開，當局只係籠統咁交代由2015年至2019年，政府嘅環保採購開支，由10億增至20億元；而合共總額70億元嘅環保採購及服務，相對政府整體採購開支而言，簡直微不足道。陳詢問政府會否公開各個部門嘅綠色採購報告，並讓公眾了解。議員吳傑莊就引述舊年某環保團體嘅調查，指政府各部門大多都冇訂立碳中和、減廢目標同埋時間表，形容政府嘅減碳意識差強人意，吳詢問政府有否考慮要求各部門訂立碳中和嘅KPI同時間表，以及多應用智能設施，以加強綠色政府效能？

謝回應話，綠色採購對社會大眾嘅減廢減排有相當大嘅幫助，由以前採購嘅種類27種擴展至依家80種，希望推動部門做好呢件事。但佢強調政府評核碳排放同能源表現係基於一個整體政府嘅表現，公開各部門碳排放相關嘅指標並唔恰當。謝重申政府已訂下2035年碳排減半，2050年前達到碳中和嘅目標，然而礙於每個部門嘅性質、實際嘅工作內容都唔同，所以唔適宜為各部門制訂一個指標，而係按政府整體訂立目標同策略。

議員葛珮帆就話冷氣機係本港碳排放嘅第一大來源，希望政府倣效內地喺建築物上安裝雙層玻璃塗層隔熱。議員張欣宇就關注本港多個大型基建工程正進行，政府點樣管控碳排放量並制訂相關嘅指引。

謝回應話監控本港樓宇碳排放係一個整體策略，當局已喺2021年完成3%能源指標，屬超額完成，但已考慮將碳排放目標同能源表現嘅範圍擴大，同埋已安排氣候變化專員領導氣候變遷辦公室對各部門做番協調。