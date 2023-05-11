機場揭3人體內藏毒 檢值130萬可卡因
【本報訊】香港海關機場科人員，於本周一（8日）及本周二根據風險管理原則，揀選3名旅客進行清關。其中在本周一，關員揀選兩名由巴西聖保羅經阿聯猶杜拜，再經泰國曼谷飛抵本港、分別22歲及24歲女性旅客進行清關。關員在查問及檢查行李時發現有可疑，遂把二人帶到醫院作進一步檢查。其後證實她們體內藏有毒品，遂把二人拘捕，案件交予海關毒品調查科跟進。
海關相信二人與另一名年約22歲男性旅客，原本乘搭同一航班抵港，惟男子在泰國中途站落機，海關相信該名男旅客稍後會抵達香港。
巴西經泰國抵港
至翌日，該名男旅客乘搭航班抵港時，關員替其進行清關及帶至醫院檢查，同樣證實體內藏毒，遂當場拘捕該名男子。截至昨日上午9時，海關共檢獲約1.6公斤懷疑可卡因，市值約130萬元。據悉，3名疑犯為南美洲人士。
海關毒品調查科高級調查主任曾宥銓表示，3名疑犯有共通點，包括預訂相同香港酒店、相同攜帶現金的方式及金額，以及訂機票的旅行社相同。海關初步相信3人俱由同一犯罪集團操控。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：