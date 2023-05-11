機場揭3人體內藏毒 檢值130萬可卡因

【本報訊】香港海關機場科人員，於本周一（8日）及本周二根據風險管理原則，揀選3名旅客進行清關。其中在本周一，關員揀選兩名由巴西聖保羅經阿聯猶杜拜，再經泰國曼谷飛抵本港、分別22歲及24歲女性旅客進行清關。關員在查問及檢查行李時發現有可疑，遂把二人帶到醫院作進一步檢查。其後證實她們體內藏有毒品，遂把二人拘捕，案件交予海關毒品調查科跟進。