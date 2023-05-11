一宗嫌多 駕駛態度唔多妥 警方又釀車禍

東涌互撼 地盤車翻側 4傷包括3便衣 警方一輛七人車，昨日下午沿東涌翔東路行駛，期間懷疑收掣不及，猛撼一輛從地盤駛出的七人車，地盤七人車失控翻側，該車司機與3名便衣警員同告受傷。意外後，由於有車輛漏出偈油，警員須在路面鋪上木糠清理。其後地盤出動吊臂車扶正翻側的七人車，意外原因仍在進一步調查。近年涉及警車的意外頻生，反映警員的訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題響起警號。

昨日下午近3時，一輛警方黑色七人車，沿翔東路往荃灣方向行駛，當駛至近大蠔灣濾水廠對開，適時左邊一個地盤有一輛銀色七人車駛出，且右轉入翔東路往東涌方向行駛。由於事出突然，加上兩車距離相近，雙方司機懷疑收掣不及，結果兩車發生猛烈碰撞。地盤七人車右車身被撞凹，隨即失控向左翻側，警方七人車則車頭嚴重毀爛，停在翻側的七人車旁邊。警方接報後，隨即派員趕至調查。

接近每月出事 上月已錄3宗 意外中，警方七人車包括司機共3名便衣人員受傷，地盤七人車姓吳（25歲）男司機則眼角擦傷，4人均須由救護車送往北大嶼山醫院治理。警員封鎖現場，由於有車輛漏出偈油，因此須鋪上木糠清理路面油漬。涉事警方七人車被拖至地盤暫時停放，地盤出動吊臂車扶正翻側的七人車。路面清理完成後，現場交通始陸續回復正常，至於事故經過及原因，仍在作進一步跟進及調查。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。今年4月30日凌晨，一輛警察機動部隊戰術巴士，在尖沙咀彌敦道左轉入梳士巴利道時，左邊車身夾向慢線一輛私家車。私家車被夾後左車頭撞向行人路鐵欄致泵把甩脫，警察巴士近左前轆的車身損毀。4月2日晚，另一輛警察機動部隊戰術巴士，於何文田公主道近愛護動物協會對開，切線時與一輛房車相撞，房車被撞至失控打「白鴿轉」，繼而車頭逆向停在快線。另一輛藍色私家車尾隨警車駛至，司機懷疑收掣不及，直撞向警車車尾。

另外，4月20日早上，一輛私家車駛至尖沙咀柯士甸道及漆咸道南交界交通燈位前因應燈號減速，未料尾隨一輛屬於警方的私家車懷疑收掣不及，釀成兩車首尾相撞。消息指，後方私家車為一輛CID警車，意外原因有待調查。2月2日，一名交通警駕駛電單車，由荃灣關門口街轉入青山公路之際，懷疑跣胎自炒翻車，涉事交警雖無大礙，但已「嚇窒」途經司機。事發現場鄰近新界南總區警察總部，網民均笑指交警「門前失威」，盡丟警隊顏面。1月3日，一輛警車沿新田落馬洲路行駛期間無故逆線，繼而與一輛貨車迎頭相撞，幸無導致市民受傷，當時亦惹來網民謔稱「阿sir逆線唔使你教」。