利誘智障15歲仔肛交 七旬翁監30月

【本報訊】已婚七旬翁聲稱因陽痿，希望試試肛交能否解決問題，於是在社交平台結識15歲少年，並以數百港元報酬，誘使對方兩度上門提供性服務，包括與他無套肛交、替他口交及手淫，老翁事後被捕，早前在區院認罪，昨被判入獄30個月。

稱為解決陽痿 被批變態 法官指，本案案情嚴重，亦有多項加刑因素，包括事主屬輕度智障，兩人年齡相距50多歲，被告可以做事主的公公。對於被告聲稱因陽痿問題，加上妻子長期不在家而感苦悶，於是故意尋找年輕男子，法官形容被告行為變態，有潛在孌童傾向，需判阻嚇刑罰。

71歲被告黃清湘，已婚，與妻同住，現已退休。他有4名女兒，當中3名是與前妻所生。他早前承認「與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」、「與年齡在16歲以下的男子作出同性肛交」及「向年齡在16歲以下的兒童作猥褻行為」3罪；被告妻子原本亦涉案，但最終她的控罪獲准存於法庭檔案。辯方求情時稱，被告沒有威嚇事主，亦無拍攝性行為過程，冀法庭輕判。

案情指，事主X案發時15歲，有輕度智力問題，去年在Facebook認識被告後，去年3月16日被告約X到其屯門寶田邨的住所，期間X按被告指示脫光衣服，再替被告口交及手淫，被告及後於X肚皮上射精。被告之後與X肛交，過程中沒有使用安全套，事後被告給了X約300元。同月20日，X再到上址替被告口交，被告在他口內射精。事後，被告給他100元並請他喝汽水。X其後把事件告訴心理學家而揭發，被告3日後被捕。案件編號：DCCC 760/2022