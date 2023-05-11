與未成年契女性交 無業漢囚45月

【本報訊】過往有非禮及非法性交案底的已婚無業漢，3年前「一腳踏幾船」，結識15歲女童後強迫她與男友分手，然後與他拍拖，但又要求她稱他「契爺」。女生之後發現男方另有女友，想了斷關係時，卻遭男方捉頸扯頭髮。事件報案處理後，更揭發兩人曾無套性交。涉案男子經審訊後，被裁定與16歲以下女童非法性交及普通襲擊兩罪罪成，昨在區院被判入獄45個月。法官狠批被告利用女童年少無知，以大欺小，更形容被告是「不折不扣的性罪犯」。

官斥「不折不扣性罪犯」 現年40歲的被告曾國成報稱無業，已婚。法官昨判刑時批評，被告不顧女童感受，「霸王硬上弓」與女童性交，只為滿足一己私慾，根本沒重視珍惜這段忘年之交。法官以36個月監禁為非法性交罪量刑起點，因被告過往有同類案底，是個「不折不扣的性罪犯」，額外加刑6個月，部分刑期與普通襲擊罪刑期同期執行，總刑期45個月。

控方證供指，女童X案發時15歲。2020年11月，X認識被告。被告強迫X與時任男友分手，並要求X做他的女朋友。二人於同年12月正式交往。2021年9月某日，X到被告天水圍住所，兩人在沒使用避孕套下性交。數天後X再到被告住所，發現被告與另一女友一起。X指她不想與被告維持關係，被告聞言即抓着她的脖子將她按倒，X掙脫並離開住所。當她到達電梯大堂時，被告扯她的頭髮。

被告辯稱與X一直只是契爺契女關係，與X認識以來一直有3名女朋友，包括X的契媽。被告指任何時間都沒有與X發生過性行為，亦沒有在電梯大堂施襲。法官斷定被告證供一派胡言，認為二人絕非契父女關係，裁定被告罪成。案件編號：DCCC 210/2022