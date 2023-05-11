骸骨未全尋回 傳蔡天鳳下月出殯

【本報訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫一家殺害肢解烹屍，其殘肢至今下落不明。據悉，蔡的親屬將於6月18日，假大圍寶福紀念館地下寶福堂為死者設靈，翌日出殯，靈柩移送大嶼山寶蓮禪寺火葬。由於蔡天鳳慘遭肢解，不少骸骨仍未尋回，故喪禮可能僅將已尋回的遺體放入靈柩，隨即封棺不設瞻仰遺容，亦有可能由紙紮模型製作缺失部位。

碎屍案7‧31再訊

至於碎屍案已在日前再提訊，案件押後至7月31日再訊。涉案6名被告包括鄺氏一家四口，即死者前夫鄺港智（28歲，無業）、前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前家姑李瑞香（63歲，退休人士）；以及男子林舜（41歲，遊艇公司職員）和女子潘巧賢（29歲，無業）。姓鄺3男各被控一項謀殺罪，控罪指他們在2023年2月21日在龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳 （28歲）；李瑞香被指銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料，而被控一項妨礙司法公正罪。