偷捕極危大頭龜 兩月至少10宗

【本報訊】中港兩地通關後，非法捕龜的情況亦惡化。有研究淡水龜學者發現，今年2月及3月至少10次有人在野外非法捕捉被國際自然保護聯盟列為「極危」級別的「大頭龜」。環境及生態局表示，漁農自然護理署今年首3月已接獲43宗懷疑非法狩獵野生動物的舉報或投訴，短短3個月已逾去年全年70宗的一半，亦幾乎平2020年的舉報宗數。

環境局昨書面回覆議員稱，漁護署定期在郊野地區搜集本地野生動物的資料，例如物種（包括大頭龜）及其出沒位置等。今年初曾透過紅外線相機，偵察到懷疑非法狩獵淡水龜的報告，並已指派人員到場視察及調查，暫未有可疑人士被捕。

首3月接43非法狩獵舉報 而今年1至3月，漁護署接獲43宗有關懷疑非法狩獵野生動物的舉報或投訴個案，去年全年則收到70宗。2021年亦接獲107宗，為近年最高數字。

環境局又稱，漁護署不時與其他部門及動物組織聯合巡查非法狩獵黑點，2020年至今年3月期間進行了21次跨部門聯合行動，發現及移除96個狩獵器具，並有兩宗成功檢控個案。