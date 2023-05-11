鄰居惡狗撲出 六旬漢護妻遭咬傷

【本報訊】昨日清晨7時許，大帽山荃錦公路新開田村一對六旬夫婦離家上班，鄰居飼養的一隻黑白色唐狗，突然撲出衝向姓余（61歲）婦人，姓鍾（65歲）丈夫因護妻心切，起腳阻隔犬隻並抓緊狗帶把其按地制服。惟鍾男手腳被狗咬傷，余婦亦因受驚失平衡向後跌倒受傷，夫婦須一併由救護車送院治理。狗主的69歲菲傭聲稱，她開門出外工作時，狗隻突然衝出釀成事故。

長子曾被咬傷手臀 據鍾表示，咬人唐狗曾與其飼養的犬隻打架，因此不排除該犬對鍾氏一家態度兇惡，且曾多次襲擊他們。半年前鍾妻險遭該狗噬咬，其後鍾的長子被咬傷手及臀部，最近一次幼子更被該狗襲擊。鍾又指，漁護署有跟進事件，但稱犬隻體重不超過20公斤，不屬於大型犬隻，可自由進出。鍾慨嘆昨晨他們為避開惡犬，外出時已繞道而行，惟仍被該犬追出襲擊，對此感到無奈。

事後咬人唐狗飼主的姓郭友人到場了解，他指唐狗叫「番薯」，雄性，飼主並非常在上址村屋居住，因該屋只作接待親友度假，「番薯」平日由女傭照顧。郭又謂，屋主飼養了「番薯」約4年，牠原本由另一朋友飼養，由於上址環境清幽，且地方充裕，故把狗狗放在此處飼養。郭更稱「番薯」性格溫馴，有親友到訪時會搖尾歡迎，相信牠作出攻擊行為，不排除因「有人打狗」所致。郭又透露，女傭外出上山種菜時，懷疑大門沒有關好，導致狗狗伺機衝出。郭坦承「番薯」有咬傷人紀錄，主人應把牠接回，不應該再放在村屋飼養。