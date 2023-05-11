大成小學擬開小一「私家班」

【本報訊】本港學童人數下跌，多間學校收生不足獲派0班小一。早前因收生不足、下學年獲教育局派0班小一的黃大仙區孔教學院大成小學，其校長潘淑嫻昨日出席電台節目時表示，與辦學團體商量後，計劃向教育局申請新學年開辦小一「私家班」，因擔心停辦小一會令「準小一家長」難為子女四出找學校。潘又指未來學校將會轉型成類似外國私立學校的教學模式。

今明兩年報讀 6年學費減免 黃大仙區的孔教學院大成小學成為區內第二間未達「開班線」的津貼小學。潘坦言，黃大仙區內嚴重人口老化，收生不足與地區因素有較大關係。而為免「準小一家長」憂心，與辦學團體商議將開辦「私家班」，惟需自行支付相關開支，校方承諾在今年及下學年報讀的學生均可享有6年學費減免。潘又強調，會盡量確保現時小一及小二年班的學生，可免學費完成小學階段。

對於學校未來打算轉型為非牟利私立學校，潘表示，辦學團體參考外國私立學校的教學模式，成功轉型後會安排學生上午上課、下午參加不同活動，另將申請改建校舍，增設附有泳池、網球場和繪畫室等的體藝大樓。