日內瓦發明展 港大奪19獎

【本報訊】人工智能應用日益普及，香港大學工程團隊研發的「人工智能異常狀況偵測技術」，在日內瓦國際發明展贏得兩項特別大獎及一項金獎，而港大17支科研團隊共贏得19個獎項。新技術可憑1/4秒的連續圖像判斷出異常表現，亦能透過熱攝像偵測，辨識人體骨骼動作，但不涉及個人面貌身體特徵，保護個人私隱。