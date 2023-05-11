日內瓦發明展 港大奪19獎
【本報訊】人工智能應用日益普及，香港大學工程團隊研發的「人工智能異常狀況偵測技術」，在日內瓦國際發明展贏得兩項特別大獎及一項金獎，而港大17支科研團隊共贏得19個獎項。新技術可憑1/4秒的連續圖像判斷出異常表現，亦能透過熱攝像偵測，辨識人體骨骼動作，但不涉及個人面貌身體特徵，保護個人私隱。
AI分析意外 助及時救援
團隊已就新技術落實多項與業界的合作計劃，包括引入在兒童及長者院舍中應用，以及在私人屋苑泳池監察溺水意外。團隊又獲智慧交通基金資助，研究應用新技術於交通燈位，分析道路使用者熱能影像調整轉燈時間，方便老人、兒童或坐輪椅人士過路。運動人工智能實驗室總監霍偉棟說，這項新技術能拯救生命。
港大今年有17個科研項目參加「2023年日內瓦國際發明展」，團隊來自建築學院、工程學院、理學院、李嘉誠醫學院，以及兩個港大InnoHK科研實驗室，贏得兩個特別大獎、一個「評判特別嘉許金獎」、 6個「金獎」、6個「銀獎」和4個「銅獎」。
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