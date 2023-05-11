硬倒5800億填海 掏空儲備禍延將來

報稅人士大幅減少 議員憂礙基建發展 政府在財政危機下，卻擬繼續推出涉最少5,800億元的交椅洲人工島填海計劃。立法會昨討論有關確保大型基建財務可行的事項，多名議員關注政府能否確保在進行大型基建的同時不影響香港財政狀況，有議員擔心大型基建會掏空本港儲備，又關注報稅表減少對進行大型基建的影響。政府回覆指不要用單一數據或數字，去推算或演繹政府是否有足夠能力，又指即使報稅人士減少，但薪俸稅收入仍按年增加。

現時本港的財政儲備僅足應付12個月政府開支，為27年來最低水平。議員林攸魯指有市民擔心當局對大型基建投入大量公帑，會掏空香港儲備，問到政府能否解釋有甚麼方法處理各項風險。另一議員何敬康則關注當局有否為各項大型基建定下優先次序，避免項目同時「上馬」帶來壓力。

當局：不用單一數據推算能力 財經事務及庫務局局長許正宇回應指，「唔需要用單一數字或數字，去推算或演繹我哋夠唔夠錢」，強調政府有其他動態的融資方案，資金不一定需要政府提供，有不同政府以外的融資能力，重申當局舉債能力充分，資金方面無需要擔心。他又指政府會視乎項目對社會的效益排優先次序。

對於稅務局早前向全港納稅人發出約240萬份報稅表，較2022至23課稅年度發出的273萬份報稅表，大幅減少33萬份。議員李鎮強指近年報稅的人士不斷減少，問到政府有否研究減少的原因和對政府的影響，又關注當局如何保證在不影響信貸評級。

許正宇回覆時重申，政府會量入為出、避免赤字，嚴格控制開支增長，亦會探討增加收入，以及運用財務工具去進行工程。他又稱引述稅務回覆指發出稅表減少下降是因為部分人收入下降，亦有人因稅務寬免和離開香港，過去3個財政年度薪俸稅佔政府總收入為11%到13%，2021年750億港元上升到21至22年756億港元，及後亦上升到795億港元，強調報稅表減少未有影響薪俸稅收入。

李鎮強