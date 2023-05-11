扮公安國際刑警勒索 女子罪成

【本報訊】女子涉嫌假扮內地公安及國際刑警，向一名女大學生聲稱對方涉嫌犯法，要求她自拍裸照，再誘使她到離島酒店見面，然後致電女生父親聲稱綁架，勒索2,000萬元贖金。執法人員最終在酒店救出事主，並當場拘捕疑涉案女子。該女子被控一項串謀詐騙罪，經審訊後昨於區院被裁定罪成。法官裁決時指被告必然對詐騙計劃知情，聲稱自己是電騙受害人的說法屬「賊喊捉賊」，將她收押至6月7日進行求情及判刑。

涉案22歲女被告胡詠心，報稱無業，被控於2021年9月18日與9月21日之間，在香港與名為「劉健」的人及其他身份不詳人士，串謀詐騙姓劉男事主，訛稱他女兒（女事主）被禁錮而勒索2,000萬元。案情指2021年9月女事主接到不明來電，對方自稱是內地公安「劉健」，指女事主涉嫌洗黑錢，並着她拍攝裸照，以比對她有沒有嫌疑犯的特徵。女事主遂依指示照辦。同月20日，女事主依劉健指示到達港鐵香港站。被告這時現身，聲稱自己是中國公安特工，又出示「國際刑警」證件，女事主遂跟隨被告到愉景灣一間酒店，按指示交出手機等物品。被告着她留在房間，不可與外界聯絡。其後女事主身處內地的父親收到電話，聲稱其女兒被綁架，要求他交出2,000萬元，但沒有提及是港元抑或人民幣。