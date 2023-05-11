店舖阻街罰$6000 議員倡再增阻嚇

【本報訊】本港街道清潔衞生及店舖阻街問題為社會關注議題，政府早前將《2023年罰款及定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）（雜項修訂）條例草案》刊憲，當中建議將在公眾地方棄置廢物和吐痰等，涉及個別公眾人士行為的7項表列罪行定額罰款金額，由1,500元提高至3,000元，而針對店舖阻街和非法棄置建築廢物等兩項表列罪行，其定額罰款金額將由1,500元提高至6,000元，有議員支持提高罰款，並倡引入累進式罰款針對屢犯阻街的商販。

食物安全及環境衞生事務委員會委員楊永杰昨日在電台節目表示，支持政府提高罰款額。至於阻街問題，他認為針對屢勸不改的商販，應引入累進式罰款制度，才可真正改善相關問題。若罰款後仍未改善，可能要引用停牌機制。

每月巡兩次 難打擊慣犯 楊永杰指出，當局採取聯合行動打擊阻街，加上大幅提高定額罰款具阻嚇作用。不過，每個月兩至3次聯合行動，對小部分「屢勸不改」的慣犯則難以收效。現時仍有部分商販繼續用既有方法處理貨品出售，必須引入累進式罰款制度，甚至停牌機制，加強阻嚇。