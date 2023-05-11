男子染大鼠戊肝 居黃大仙慈正邨

【本報訊】本港鼠患不斷。衞生署衞生防護中心昨日表示，本港再多一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，為今年第二宗大鼠戊肝確診個案，而本港累積錄得共19宗大鼠戊肝確診個案。該中心呼籲市民保持良好個人、食物和環境衞生，以預防感染大鼠戊肝。

該中心表示，一名32歲長期病患男子到伊利沙伯醫院覆診期間，被發現出現肝功能異常，血液樣本經化驗後證實感染大鼠戊型肝炎。男病人現時情況穩定，其血液樣本經化驗後證實有大鼠戊型肝炎病毒。該中心發言人稱，患者居於黃大仙慈正邨，沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊。發言人續指，根據現有的流行病學資料，暫未能確定個案感染的源頭及途徑。個案已通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。

傳播途徑未明 根據資料，目前人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明。可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，以及直接接觸齧齒動物或其排泄物。一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。

該中心呼籲市民應保持良好的個人、食物及環境衞生，例如進食前須徹底洗手，食物應妥善儲存或放入冰箱，不要讓其長時間置於室溫的環境下，並應以1比99稀釋家用漂白水清潔消毒家居。有嚴重長期病患的長者、懷孕婦女、慢性肝病患者等，感染戊型肝炎可能會出現嚴重病情，因此更應加倍小心。