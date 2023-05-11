０％鼠患假大空 守舊配套點會成功

【本報訊】食環署最新公布的鼠患參考指數中，今年上半年有7個監察點錄得０％，顯示鼠患並不廣泛，卻被本報踢爆鼠患依然。議員指，現有計算方法只屬參考，必須有其他配套，例如更改鼠餌種類及設餌地點，以進一步處理鼠患。

誘餌欠吸引 老鼠都走人 立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣昨日於電台節目表示，雖然食環署最近清潔街道、滅鼠上做得不俗，議員亦認同港府打擊衞生黑點上初見成效，但鼠患等「老大難」問題依舊，當局應思考是否有更多方法作出改善。

現時食環署在19分區共50個監察點內放置誘餌，通常為生番薯，再觀察該番薯有否被老鼠咬過，計算出各監察點的鼠患參考指數。陳凱欣認為，鼠患指數只屬參考，若鼠餌擺放的附近有垃圾桶，或鼠餌只是蘋果，難有老鼠中招，嘆現時鼠隻十分「嘴刁」，以叉燒作餌才夠吸引力。至於垃圾屋問題，她提到現行法例難以處理，需要引入新法例解決。

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前亦質疑食環署將鼠餌放錯位置，例如周圍環境有食肆廚餘等，都會影響鼠餌對老鼠的吸引力；若鼠餌放於人多車多的環境，亦會嚇走老鼠，使到鼠患參考指數存偏差。