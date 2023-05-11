四圍播毒 安泰邨老鼠屋 房署唔踢唔郁

年老夫婦鍾愛拖垃圾回家 觀塘秀茂坪安泰邨驚現老鼠屋！本報接獲該邨居民投訴，指居於和泰樓6樓的一名老婦，經常在垃圾房執垃圾回家，單位變成「垃圾屋」，成屋垃圾之餘，夾雜着潮濕噏味亦成為老鼠及蟑螂的溫床。鄰居多次直擊碩鼠從單位內爬出後於走廊游走，曾多至5至6隻，亦有老鼠透過水管爬至其他樓層。房屋署知悉事件後曾派員清理，惟老婦很快故態復萌，房署其後在該住戶門外擺放多塊老鼠板，昨日亦再派員到涉事單位清理。惟鄰居則指做法治標不治本，「垃圾屋」、「老鼠屋」一日未根治，老鼠仍會出沒，更恐防蔓延至全幢大廈，令其他住戶當殃。

「真係好臭，佢一打開道門啲味就籠罩成條走廊，住附近啲街坊呢幾年都深受困擾！」和泰樓住戶梁先生指，住在6樓的一對年老夫婦，不時會在垃圾房執垃圾拖回家中，其中短髮婆婆經常拖着載有大量垃圾的黑色垃圾袋回家，街坊多番好言相勸仍於事無補，該單位不但臭氣沖天，更是老鼠溫床，鄰居曾目擊有5至6隻老鼠自屋內走出走廊，晚上數量更多。街坊多番向房署投訴，惟署方一直不了了之，在近期投訴增多才去處理，由上月尾到此刻仍未完成清理，昨日上午亦派員到場清理，惟被指治標不治本。

走廊傳惡臭 街坊出招自保 本報記者昨日上午到現場視察，發覺房署有派員到涉事單位進行清理工作，並且不准記者拍攝。而記者留守6樓走廊期間，傳來陣陣臭味。期間遇到另一街坊陳先生，他指剛從連鎖店專誠購買一部驅蚊蟲聲波機，用作阻止蛇蟲鼠蟻入屋。

該處住戶梁先生指，鄰里之間實在忍無可忍下向房屋署反映，署方曾派主任家訪，亦曾聯同區議員到涉事單位清理過一次，據該主任稱「入到間屋可以行到嘅，就唔可以界定為垃圾屋」，令他深感無助。他指房屋署主任稱若情況嚴重的話，會再聯同其他部門，例如社會福利署及食環署等一同跟進，惟他們目前未能接觸該家庭成員及近親，早前曾消毒該單位，聲稱未見到有老鼠，並已放置多塊老鼠板在單位門口，儼如一個魔法陣。

躲開黏鼠板 輕易爬上鐵閘 不過，梁向本報提供多段影片，皆直擊到老鼠在走廊出沒，有老鼠在老鼠板附近爬上鐵閘，輕易避過老鼠板。另一片段顯示有多達4隻老鼠同時出現在走廊，完全不怕人，並企圖鑽進其他單位的門縫。不但6樓鼠患為禍，有街坊在5月9日傍晚，拍攝到有一隻老鼠透過大廈外牆的水管，爬至8樓，恐防情況惡化下去，老鼠由水管游走至其他樓層，或會波及整幢和泰樓。

梁又指，近日亦見該婆婆仍在垃圾房執垃圾回家，管理員及街坊都阻止不了。而房署稱在5月5日該單位已清理，屋內變得闊落，可以開到門，惟他坦言房署不完全清理該垃圾屋及捉走所有老鼠，根本就於事無補，街坊只會繼續受罪。

房屋署發言人回覆本報指，安泰邨辦事處曾於2023年4月中旬接獲對涉事單位的投訴。屋邨辦事處隨即派員視察涉事單位，已向該住戶作出警告，並向有關住戶提供防治蟲鼠的意見和適當協助及派發捕鼠器，亦即時執行扣分制。同時，房屋署職員聯同清潔承辦商分別於5月初，多次家訪涉事單位及協助其清理雜物，並已將個案轉介有關機構輔導。此外，辦事處已在涉事單位周邊範圍，加強清潔工作及滅鼠措施，包括增設鼠餌及捕鼠器等。辦事處會繼續跟進處理，向涉事住戶提供適切協助及採取適當的租約管理行動。在現行屋邨管理扣分制下，公屋租戶如在兩年內的有效分數累達16分，可被終止租約。