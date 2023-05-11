醫健：老有所醫：再生治療與慢性痛症之一

再生治療是指透過替換、重組、或重新製造體內細胞的方法去改善身體功能。它也可簡單理解為一個間接或直接利用身體自然修復能力的治療方法。他主要用來處理一些因疾病或勞損導致身體組織受到破壞的情況。

再生治療本身有悠久歷史，直至近年這方法漸漸開始被人利用在治療慢性痛症。由於慢性痛症很多都是由退化、勞損或受傷而引起，所以理論上增生治療是對準慢性痛症的基本成因進行治療。

用作治療慢性痛症的再生治療種類繁多，其大致可以分類為細胞、藥物、或物理三類。

現在，臨床醫學上會應用的細胞治療主要包括血小板及間充質幹細胞兩種。

血小板會由患者血液來提煉，之後再在短時間內透過超聲波或X光等影像對準技術把血小板注射到勞損或受傷部位。現行的醫學證據顯示血小板治療對於關節退化，肌腱退化有療效。醫學研究顯示，血小板治療可改善膝關節炎患者的痛楚及活動能力。也有研究發現血小板治療可以增加關節軟骨的厚度。另外有多個醫學研究顯示，血小板也可用作治療肌腱勞損或受傷等問題。有研究顯示，血小板相對類固醇對於治療網球肘更加優勝。

細胞治療由於涉及活生生的人體組織，他的安全性一向令人關注。現在醫學界普遍認為如果細胞是來自自體，而準備過程是涉及細胞培養或複雜的處理程序，基本上這類治療是十分安全的。疼痛醫學專科醫生李旭明