暑熱停工門檻高 過往未有黑色警告

【本報訊】勞工處下周一推行《預防工作時中暑指引》，按天文台暑熱指數發出工作暑熱警告，分紅、黃、黑3個級別，安排員工休息時間或停工。工業傷亡權益會認為指引有多項不足之處，僅屬建議性質，不是法律明確條文規定，相信勞工處檢控時難度大增，甚或僱主未必願意配合，促請政府適時檢討。

地盤工遺孀控訴制度 丈夫為地盤工人的楊太說，其夫去年在地牢工作期間猝死，驗屍報告指死因是「心肌梗塞」。她到現場視察，發現雖有風機，但沒有對流風，環境侷促，加上取得調查報告後，更發現沒有一個調查方向是與溫度及工作環境有關。

工權會幹事余嘉浩補充，暑熱指數主要依靠室外天氣監察數據釐定，事實上，室內環境若通風不佳，溫度甚至會比室外高幾度，尤其是地牢、閣樓等。暑熱指數未能切實反映實況，加上過往達紅色暑熱警告的日數只有4日，黑色暑熱警告更是0天，變相從事重勞動或極重勞動的員工，要符合停工休息門檻變得極高。

工權會促請政府適時檢討，如成效不彰，應向立法方向探討，以更有效保障員工。楊太個案則反映，工地猝死個案易歸類與個人疾病有關，因為當局未有循溫度、工作環境方向等調查，令事件缺乏意外發生細節，家屬最後無法得到應有賠償，建議當局完善補償制度，包括訂立能判斷工人是否因熱疾病致死的標準，並由勞工處配合調查。