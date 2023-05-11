公屋富戶暫住期太長 倡縮至3個月

【本報訊】房屋委員會擬檢討公屋富戶政策，有意收緊持「定期暫准居住證」富戶的暫住時間。議員江玉歡表示同意檢討，認為12個月的暫住期太耐，一般業主要求租戶遷出也不會設一年通知期，但也不應取消暫住期，可縮短至3至6個月，讓富戶有時間搬屋，以免「突然變窮光蛋」。

建議收緊入息資產限額 江玉歡表示，要堵塞公屋富戶政策的漏洞，當住戶達到「富戶」標準後，即使在「暫住期」重新符合入住公屋的資格，不論他們以任何方式轉移資產，當局都應該要求他們遷出，不可再住公屋。她又舉例，不時在公屋停車場見到「靚車」，相信屬於公屋租戶，反映房委會沒有好好審查租戶的入息及資產。

加上公屋「難入難出」，江玉歡希望在公屋供應增加、市民上樓時間加快後，可就收緊公屋租戶入住10年內毋須申報資產的政策檢討，另收緊富戶政策的入息及總資產限額。她說，「等要等好耐，入咗去就發達」的觀念並不可取。

公屋租戶在入住10年後需申報資產，之後每兩年再申報一次。若租戶入息或資產限額超出要求，房屋署將發出遷出通知書，但會酌情批出「定期暫准居住證」，富戶可以市值租金繼續租住公屋，最長12個月。約有80人持有「定期暫准居住證」。