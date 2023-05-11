中高齡就業計劃 去年錄2707個案

【本報訊】勞工處自2020年9月起調升「中高齡就業計劃」的在職培訓津貼金額上限。根據最新立法會文件顯示，去年勞工處共錄得2,707宗符合參加「中高齡就業計劃」資格的就業個案，涉及1,169名僱主。而自調高計劃的津貼金額上限後，截至今年3月，計劃共錄得7,835宗符合參加資格的就業個案，同期申請及獲批在職培訓津貼的個案為3,015宗。

每月最高津貼5000元 勞工處表示，正密切監察「中高齡就業計劃」的實行情況並持續進行調查，搜集僱主及僱員的意見。而自調升津貼金額上限後，符合參加「中高齡就業計劃」資格的就業個案錄得顯著上升，勞工處會不時檢視該計劃的實行情況，並因應就業市場狀況及持份者的意見，適時探討優化措施。

勞工處調升「中高齡就業計劃」的在職培訓津貼金額上限後，僱主聘用每名60歲或以上失業或已離開職場的求職人士，並為他們提供在職培訓，可就每名合資格受僱者領取每月最高達5,000元的津貼，為期6至12個月；而聘用40歲至59歲失業求職人士的最高津貼金額則為每月4,000元，為期3至6個月。