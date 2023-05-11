中小企業務按月轉差 地產業重災

【本報訊】上月中小企業務表現轉淡，政府統計處昨日發表的今年4月份中小型企業業務狀況按月統計調查結果，顯示中小企業務收益的現時動向指數，從今年3月在收縮區域的49.4跌至上月的48，低於今年2月的49，顯示中小企業務轉差，差於今年2月的情況。

營商氣氛回軟 按行業分析，多個行業的中小企業務收益現時動向指數按月下跌，尤其地產業亦由升轉跌，今年2月地產業從49.2上升至今年3月的56，再於上月重挫至45.7，以及物流業，繼今年2月49.7跌至今年3月的47.9，上月續降至44。至於本月的業務收益展望動向指數為50.2。

港府表示，中小企的整體營商氣氛在連續4個月改善後於上月略為回落。中小企對本月業務情況的看法亦有所回軟，但仍維持在擴張區間，展望儘管金融狀況偏緊和先進經濟體的增長減慢帶來不確定性，營商氣氛應受惠於本地經濟復甦及政府推出的各項鞏固復甦勢頭的措施。

中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈低反映業務愈差，而自今年起，中小企業務收益指數持續低於50的分界線，反映各行業的業務情況普遍向淡。