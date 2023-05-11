接待近萬內地團 近4成即日來回

【本報訊】內地低價團襲港，曾塞爆土瓜灣、紅磡一帶，更出現街頭食飯盒的場面，恐損本港旅遊形象。文化體育及旅遊局表示，旅遊業監管局由今年2月至5月，共接獲9,674個內地入境旅行團的登記行程，當中只有14%留港逾兩日；另有47%留港兩日；39%的旅團更是即日來回。而於3月29日起所登記的旅行團中，有逾半數的團費低於500人民幣或以下。

文體旅局昨日書面回覆立法會指出，在今年2月6日至5月7日期間，大部分內地旅行團的留港日數為兩日，共有4,533團，佔約47%；其次為留港一日的旅行團，共有3,787團，佔39%，而留港5日或以上的旅行團則只有154團，佔2%。

近月團費500人民幣以下佔54% 至於內地入境旅行團的團費方面，由今年3月29日至5月7日，旅監局共接獲3,183個行程登記，而團費500人民幣以下的佔最多，共有1,725團，佔54%；其次為1,001至1,500人民幣的旅行團，共有517團，佔16%，兩者合共已佔近70%。文體旅局又稱，最多旅行團登記到訪香港摩天輪、海洋公園，分別有709團及534團；疫下啟用的香港故宮文化博物館及M+博物館則錄得209團及46團登記到訪。

而旅監局又說，2月至5月期間無收到內地入境旅行團的投訴，但有接獲7宗求助，包括3宗涉及退回於註冊商店購買的產品；一宗關於內地領隊態度；一宗關於註冊商店職員態度；一宗涉及團員走失；以及一宗涉及旅行團行程及收費。旅監局指正處理個案，若涉違法行為，會按既定程序就檢控及紀律處分作跟進。