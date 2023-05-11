有團餐日日相同 當局指多屬遊客自願選擇

林健鋒

【本報訊】有議員早前指不少內地平價團塞爆舊區，更有旅客要在街頭立食兩餸飯。署理文化體育及旅遊局局長劉震昨在立法會上指在5‧1長假期間，旅監局收到零投訴，共接受453個旅遊團登記，累積近14,000旅客，為防止對社區居民造成滋擾，已加強人手巡查及檢視旅客用膳及強制買賣情況。有指內地出現廉價訪港旅行團，有領隊懷疑要團友協助走私私煙等問題，劉震指旅監局會作出調查，如發現違規行為，將檢控及紀律處分相關旅行代理商及導遊。

身兼行政會議成員的議員林健鋒提出有關旅遊業健康發展的質詢，他收到投訴指部分旅遊團安排旅客每天吃一樣的餐食，質疑旅客回去如何講好香港故事。劉震表示本港遊客在遊港前會有用膳及行程詳情表，遊客多數是因應自身需求作自願選擇，而內地及海外皆有同樣情況，要視乎旅客留有的預算和意願需求等。

旅業人手 政府被斥思慮不周 另一議員謝偉俊指本港旅遊從業者流失，針對短期人手培訓及資源投放，批評政府在人力補充上沒有思量。有勞工背景的議員吳秋北亦補充，政府一味輸入旅遊外勞，只會讓旅遊從業者更水土不服，需長遠規劃，促局方盡快安排人力資源，及時培養本地旅遊人才提振旅遊發展質量。批發及零售界議員邵家輝指之前因旅遊巴不足，不少遊客打道回府，質疑政府培訓旅遊業課程有多少人參與，是否需要外勞幫助。

劉震回應指，應對人力短缺有中短期方案包括適度輸入外勞、要求僱員再培訓局提供超過1,000個培訓名額及撥款一億元作為旅遊從業者培訓預算。