過期回鄉證達百萬 3換領中心研加班

另設臨時服務站幫手 免加劇輪候 今年2月香港與內地恢復全面通關後，由於已累積大批續領、補領及新申請港澳居民來往內地通行證（俗稱回鄉證）的需求，故此導致輪候需時。政制及內地事務局表示，目前香港居民已過期的回鄉證數目多達約100萬張，據港府了解，香港中旅證件服務中心（香港中旅）正積極研究延長其中3個證件服務中心的服務時間，以及增設臨時證件換發服務中心，以緩解目前5個證件服務中心所積壓的申請。

有議員關注回鄉證換領情況，局方回覆其書面質詢指，香港中旅已採取多項便利港人申領回鄉證，包括延長可預約籌號日期至今年年底；延長九龍東和新界東證件服務中心的服務時間至晚上9時30分；在預約網站上發放新增的預約籌號；為70歲或以上長者現場派籌；開通網上預約綠色通道予70歲或以上長者和未滿3個月嬰兒；因傷病導致行動不便人士，可直接到各證件服務中心辦理等。此外，香港中旅正研究延長其餘3個證件服務中心的服務時間，以及增設臨時證件換發服務中心。

赴內地考試者 獲加快辦理 被問到港府會否鼓勵港人回內地續領回鄉證，以紓緩現時的「換證潮」。局方指港府會與內地當局保持緊密聯繫，並適時將更多資料發放給市民，以方便他們到相關內地單位換領回鄉證。而局方和港府5個駐內地辦事處亦已於本月8日透過網上平台發放有關港人可在內地換領回鄉證的相關資料。

至於通關後本港學校恢復內地交流活動，局方稱，教育局早前與香港中旅協調，為於本年4月或5月參與公民科內地考察而未能及時預約換領或申請回鄉證的師生辦理回鄉證服務，另外，香港中旅亦為準備赴內地參加考試或參加不同類型交流活動的學生，加快辦理回鄉證申請。

延長有效期 北上後可換證 受疫情影響，不少港人未有及時為到期的回鄉證辦理續證手續，致今年二月中港全面通關後，累積大批續領、補領及新申請回鄉證的需求。國家出入境管理部門在上月28日推出新措施，自本月8日起延長回鄉證有效期，對證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至2023年12月31日。持證人憑上述回鄉證原件，可以持證正常辦理出入境邊防檢查手續來往內地。而在入境內地後，相關人士可前往縣級以上的公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。