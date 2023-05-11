迎天后誕 新渡輪加船往大廟灣

【本報訊】西貢大廟灣有本港現存最古老的天后廟，其建於南宋理宗時期，屬香港一級歷史建築，每逢天后寶誕都有大批善信前往參拜。新渡輪表示，將於今年天后誕前夕及正日，即今日（農曆三月廿二日）及明日（農曆三月廿三日），安排特別渡輪服務往來北角碼頭及西貢大廟灣。

班次方面，今日上午10時至晚上10時，北角碼頭會每兩小時一班船，明日凌晨零時至下午3時，北角碼頭基本每兩小時一班船，並會加開一班船於凌晨一時正開出，新渡輪另會因應現場客量情況，或安排該碼頭於中午及下午加開航班。

西貢往北角 可免費轉駁紅磡 乘客可於該兩天在北角碼頭及西貢大廟灣購買船票。其中北角碼頭只售來回套票，成人慢船收費60元，快船70元；而西貢大廟灣則只售前往北角的單程票，成人慢船30元，快船35元。另外，乘客憑西貢大廟灣往北角的船票票據或八達通紀錄，可於當天北角往紅磡或北角往九龍城的渡輪服務時間內，免費乘搭北角往紅磡或九龍城的渡輪服務一次。