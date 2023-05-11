易通行無故收費 運署認4宗人為錯誤

【本報訊】本報前日報道「易通行」實施後，接連有至少兩名車主稱在沒有使用該系統卻被無故收取費用，相關車主懷疑「易通行」出錯，或自己車牌被「影子車」盜用。事隔一日，運輸署昨晚回覆本報承認隧道費服務商在人手核對車牌號碼以便收費時，出現4宗人為錯誤個案。

運輸署指，截至前日共約16萬輛車駛經青沙管制區，該署及隧道費服務商收到與隧道收費相關投訴有34宗，包括車主稱未曾駛經管制區但收到繳費通知，或稱其車牌號碼懷疑被非法盜用等。

受影響車主可獲退款 該署指，「易通行」系統會經多重認證才會向車主收取隧道費，並偵測車輛貼及車牌影像，從而向車主收取隧道費，惟部分車輛未有安裝車輛貼，系統便會依靠車牌識別技術偵測車牌號碼，若被擷取的車牌號碼影像不夠清晰，例如車牌號碼上有污垢或被遮蓋，以致系統未能自動辨識車牌，隧道費服務商會安排人手核對車牌號碼後，才向車主收取隧道費。

根據隧道費服務商的紀錄，人手核對的個案中出現人為錯誤有4宗，佔整體個案的0.01%。該署表示，若證實車輛遭非法盜用車牌，或在人手核對過程中出現人為錯誤，受影響的車主會獲退回錯收的隧道費。