疑濫用$2乘車優惠 去年逾四千宗

【本報訊】長者及殘疾人士兩元乘車優惠計劃推出超過10年，濫用情況仍時有發生。港府表示，運輸署去年聯同公共交通營辦商進行實地監察調查時，發現361宗懷疑濫用個案，數量按年跌約35%；同年，各公共交通營辦商查票時亦發現3,681宗懷疑濫用個案，按年跌超過60%。

3年錄37宗涉港鐵檢控罪成 港府指，為防計劃被濫用，運輸署一直要求參與計劃的公共交通營辦商，加強執行查票及查核乘客身份的工作，並嚴格執行相關法例及附例訂明的罰則。過去3年，共37宗涉及港鐵的相關檢控獲判罪成。同期內，兩宗由專營巴士營辦商轉交執法部門跟進的個案，則仍在調查中。

港府又指，現時規定60至64歲人士須申請及使用樂悠咭，才可享用兩元乘車優惠；65歲或以上合資格長者則須於今年10月底前申請樂悠咭以繼續享用優惠。政府將視乎65歲或以上合資格長者申領樂悠咭的進度，於日後另行公布取消現有不記名長者八達通卡，以及一般個人八達通卡享用兩元優惠的安排，屆時所有60歲或以上合資格人士，必須使用樂悠咭才可以兩元優惠搭車。

運輸署恒常檢視各參與優惠計劃的公共交通營辦商及八達通公司提交有關計劃紀錄及報表。過去3年，該署曾發現6宗異常個案，兩宗經調查後未有發現可疑，其餘4宗仍在調查中。