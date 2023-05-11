北環綫等足30年 議員轟拖延基建

居民入伙無得搭 接駁口岸未規劃 本港近年因發展需求而提出興建多個大型基建，其中北環綫是北部都會區的主要交通骨幹，但北環綫第一及二期計劃預計分別在2027年及2034年落成，遲於區內新發展區首批居民入伙的預計日期，而北環綫東延線及支線仍未有確實的走線及預計落成時間，議員昨在立法會斥計劃並非「基建先行」，甚至是「倒退」，質詢政府可否提速興建北環綫，以真正落實基建先行方針，以及是否已完成其他與北部都會區鐵路項目。

議員劉國勳指北環綫從2004年提出，政府指要2034年才能完成，計劃足足等了30年，而第二期北環綫將於2025年刊憲，要待2034年才做到，也要等9年時間，他直指計劃並非「基建先行」，甚至是「倒退」，並進一步質詢有關北環綫東延線站點會否延伸至沙頭角。

官僅料古洞站2027竣工 運輸及物流局局長林世雄回覆指政府正計劃在東鐵綫落馬洲支線上開始興建古洞站，並會陸續開展主線連結工程，現時詳細設計大致完成，預計可在今年年中動工，2027年竣工，以配合古洞北新發展區主要新增居民遷入時間，至於北環綫主線則考慮到詳細規劃將在2025年展開，2034年竣工，當局會密切監察進度，稱在北環綫落成之前，有關部門將會協調交通營辦商以提供足夠服務。

林世雄續指預期會在2024年與內地當局就北環綫支線深圳段推展達成共識，就項目展開詳細規劃和設計，而土拓署和規劃署正進行新界北餘下階段發展新市鎮、文錦渡規劃工程的研究，並將會同步敲定土地用途規劃和建議運輸基建走線。至於會否延伸至沙頭角，目前則「言之尚早」，要視乎未來發展。

針對港深陸路口岸的鐵路連接，議員陳月明指深圳的口岸均有鐵路覆蓋，惟香港則沒有落實，詢問當局會否考慮優先分段興建北環綫東延，將有關香園圍、沙頭角、文錦渡口岸打通，盡早對接深港口岸倡議。林世雄回應指有關走線仍在研究，但同意有需要利用軌道交通連結香園圍等口岸，因此表示「唔會忘記」這些口岸，亦一定會在考慮範圍內。