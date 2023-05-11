圖千元賄護士獲針卡 25歲男認罪還押勢判監

【本報訊】一名男子早前涉嫌以1,000元行賄一名於社區疫苗接種中心護士，以求不須接種新冠疫苗而獲發疫苗接種紀錄，而被廉政公署落案起訴。被告昨日在西九龍裁判法院承認控罪。案件押至本月24日判刑，以待索取被告的背景報告。被告還押懲教署看管。署理主任裁判官表示，案件涉及公共衞生，而被告為私利而犯案，罪行性質嚴重，須判監作刑罰。

被告任職地區康健中心 被告張展衡（25歲）為地區康健中心健康策劃員，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）條。案發時被告在醫務衞生局轄下一個地區康健中心工作，該中心為政府實施「疫苗通行證」的指定醫療處所。被告須接種指定劑數新冠疫苗，或持有有效醫學豁免證明書，以符合「疫苗通行證」要求，方可進入中心工作。

被告於2022年9月21日到訪由卓健醫療服務有限公司營運的林士德體育館社區疫苗接種中心，期間涉嫌向一名登記護士提供1,000元，以求毋須接種新冠疫苗而獲發疫苗接種紀錄。該護士拒絕賄款並向卓健醫療報告事件。