議員質疑當局無機制防新冠重來

林順潮

【本報訊】本港邁向疫後復常，惟感染個案仍持續出現。議員林順潮昨在立法會質詢政府有否制訂機制，防止疫情捲土重來，政府承認確診人數有所上升，不過近日污水的病毒量呈下降趨勢，預計有可能已經到達高位。

政府早前承認本港確診人數續有上升趨勢，估計每日有約一萬人確診。議員林素蔚指近日院舍再爆發新冠疫情，不少老人和員工都染疫，關注當局在取消每日呈報機制後，如何得知院舍的情況和作出支援。政府指疫情有上升趨勢，各項指標上升50%至80不等，但近日污水的病毒量有下降趨勢，預計有可能已到高位。至於院舍的爆發，當局指醫管局有為相關院舍提升支援服務。

稱參考世衞評估調整安排 對於世界衞生組織宣布結束新冠疫情公共衞生緊急狀態，港府如何防止疫情捲土重來？當局回應指香港醫療體系已大幅提升，而放寬防疫措施後仍沒有大規模爆發，足見新冠肺炎對本地公共衞生的影響已明顯降低。當局又稱，本港的疫苗對防止重症和死亡有高度效力，目前等同接種最少3劑疫苗的有效接種率已達95%，為社會形成高度屏障，又強調政府有足夠口服藥。同時會參考世衞早前的公布，從而評估風險調整安排，會致力保護高危群組。

隨疫情減退，政府關閉不少疫苗接種中心，議員周文港關注政府能否恢復之前的「願打盡打」的做法，向市民提供每年至少一次的疫苗接種安排。議員尚海龍就問到將來疫情倘再次爆發，會否考慮與內地採用一致的防疫策略。政府回應指本港有效疫苗預防率高，未考慮向非高危人群提供免費接種加強劑安排，惟重申仍會提供免費疫苗接種安排予高危人群。至於會否採用一政策，當局則回覆稱，在一國兩制下會有不同的實際措施，但強調方向會與內地一致。