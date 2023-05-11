科興滅活疫苗月內供貨私醫

【本報訊】政府上月起不再向全民提供免費新冠疫苗接種服務，非高危群組要自費接種加強劑。內地藥廠科興由本月起向私人市場供應原始病毒株的新型肺炎滅活疫苗，首批疫苗預計本月運抵本港，並可按私人市場需求增加供應。

科興亞太區業務發展總監羅文慧表示，疫苗以「可負擔」價格向私營醫療機構或診所供應，但對市民的收費則由市場或有關機構決定。科興稍後會通知私家醫生，初期會先運數千劑疫苗到港，之後按需求再運疫苗來港。就未來會否在港引入科興二價疫苗，羅文慧稱，如果有新研發或新審批，亦會考慮向本港市場供應。科興首席商業官楊光則稱，二價疫苗需要先獲內地當局批准，才可視乎本港市場需求決定供港與否。

莫德納二價疫苗准在港用 科興計劃與本港慈善機構合作成立疫苗捐贈計劃，免費為3至12歲兒童接種科興疫苗。羅文慧說，科興仍與醫療機構、醫療學會等商討，預計會先捐出5,000劑疫苗，合作機構要有能力安排接種。

另外，衞生署根據《藥劑業及毒藥條例》，批准美國藥廠莫德納出產的二價疫苗在港應用。藥廠表示，香港只有復必泰的二價疫苗可供使用，他們的二價疫苗獲得註冊，可讓市民提供多個mRNA疫苗的選擇，會盡快安排疫苗供港。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆相信，有關疫苗未必會納入政府的疫苗接種計劃，有需要的市民很可能要自費接種。