黃大仙區送院較慢 建醫院20年無下文

陳凱欣

【本報訊】九龍中聯網的醫療服務存在不少問題，當中黃大仙區欠缺公營急症服務，困擾居民多年，加上區內人口增長及老齡化令未來的醫療服務更為緊張，而油尖旺區的居民，亦因伊利沙伯醫院的服務將逐步轉移至預計於2025年落成的啟德發展區新急症醫院，而可能面對服務不足的問題。議員陳凱欣直指黃大仙區送院時間較全港平均長，要求在當地興建全新醫院，或保留伊利沙伯醫院急診服務。

平均需時54分鐘較全港長 當局回應指因疫情關係，召喚救護車服務到被送抵急症室的平均所需時間由2020年平均41分鐘，到2022年的平均48分鐘，過去3年黃大仙區居民由召喚救護車服務到被送抵急症室的平均所需時間為54分鐘，而全港18區平均時間是44分鐘，黃大仙區最長的非緊急個案由召喚到急診室是37個小時，召喚原因較輕微，而全港非緊急個案由召喚到急診室是39小時，個案原因召喚原因是輕微頭暈。另個別社區所需時間比較長，例如深井的平均時間是51分鐘。

議員斥4代局長忽視需求 當局又指現時九龍中聯網普通科病床有5,353張，以115萬地區人口計算，即每1,000人有4.3張病床，相對全港每1,000人有3.2張病床，九龍中聯網在7個聯網中病床對人口數排第二高，而在未來十年醫院發展計劃中，九龍中聯網病床會增加至8,700張，每1,000人有6.9張病床。

多名議員對此表示不滿，陳凱欣指黃大仙由召喚救護車服務到被送抵急症室的平均所需時間較全港高，又指過去4代局長，在回應該問題時的答案均類似，議會討論20年仍沒進展，加上黃大仙區年齡中位數將達55歲，冠絕全港，希望當局答應於區內興建一間全新急診醫院。當局指興建一間有急診服務的醫院需要一系列配合，聖母醫院受限制並不合適，需要覓地興建，但提到部分地區情況更差，如深井至醫院的距離達9公里，黃大仙只是6公里，但強調會詳細整體考慮。