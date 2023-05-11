雙疫發難急症長等 每日入院1200人

本港受新冠疫情及季節性流感夾擊，到急症室求診人數持續高企。醫院管理局指出，新冠病人人數不斷攀升，處於高水平，且不少病人需入院。每日入院人數由950升至1,200人，新冠病人約佔四分之一。急症室周一單日有6,600人求診，周二有6,400人；內科病床使用率長期達100%，部分醫院更達120至130%。北大嶼山醫院香港感染控制中心昨起加開病房，連同運作中的病床合共接收140名病人。相關兩岸國際疫情刊A16

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，近期數據顯示流感個案持續增加，相信已到頂峰，反而新冠感染人數在未來數周或持續攀升。

逾2100新冠患者仍留醫 現有超過2,100名新冠患者留醫，年齡中位數高達78歲，當中30至50%人發燒，約20至30%人須氧氣支援、有27人要插喉、15人在深切治療部。他預計未來數周感染人數將處高位，而流感個案亦急切上升；公立醫院急症非常繁忙，非緊急病人輪候時間長。他呼籲病情輕微的病人到普通科門診或私家就診。

調撥私院病床接收40人 醫管局總行政經理（聯網運作）李立業指出，因應狀況制訂應急計劃，包括加強急症室病人把關、增加人手及調配病床等。當局已調撥私院病床接受一般病人，現有40人送往私院。北大嶼山醫院香港感染控制中心亦重開，兩個病房共計140張病床處理病人。

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢說，病人量急增，但嚴重患者不多，經藥物支援後，大部分可康復出院，最短只需留院兩日。

另院舍患者佔比亦較多，現時有超過200人留院，佔整體逾一成。不論年長或年輕患者，也有二次感染，甚至第三度感染個案，但病徵相對溫和。