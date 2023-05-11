納稅錢養毒瘤離譜 港人有冤無路訴

【本報訊】假難民成為本港財政的無底深潭，目前滯港的免遣返聲請者多達1.5萬人，當中逾97%獲擔保外出而獲發「行街紙」。當局2023/24預算花費14億元在他們身上，比去年度修訂預算的10.68億元大幅增近31%。而本年度的預算花費加上過去11個年度的花費，即整整12個年度白白花費高達110億元。各界爭議聲不絕，斥當局與其浪費公帑，倒不如花費在基建、醫療及社福上，惠澤社群。

本年度預算花費14億元，其中3.89億元用於審核聲請和處理有關上訴及呈請、5,700萬元遣送聲請不獲確立者、1.71億元用於公費法律支援，以及7.84億元人道援助。而本年度預算開支較去年度花費多，主要是由於上訴委員會加快處理與聲請相關的上訴，由2022年處理約1,500宗，提升至今年起每年完成處理不少於3,000宗。

192宗免遣返聲請待審核 另外，由於入境處以高效率審核，近年尚待審核的個案不斷下跌，由2021年的741宗，大跌至去年的201宗，截至今年2月僅剩192宗。假難民滯港期間作奸犯科，部分更受黑幫招攬，自2018年至今年2月，共1,658人因從事黑工被捕，干犯刑事罪行被捕的則有4,466人，罪行包括傷人及嚴重毆打、嚴重毒品罪行及爆竊等。